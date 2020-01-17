Киев, , 15:37 — REGNUM Силы, не заинтересованные в отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, будут вести информационную войну с министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым и помощником президента Украины Андреем Ермаком, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 января на своём telegram-канале.

«Их не только обвиняют в «сливе» записей…, но и в премьерских амбициях», — рассказал Мосийчук.

По его словам, «атака» будет продолжаться и усиливаться. Не исключено привлечение «ручных уличных активистов», считает экс-депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам Украины выяснить, кто записывал разговоры премьер-министра Гончарука, а также установить, кто из высших украинских чиновником присутствовал на записанном совещании.

Читайте также: Зеленский потребовал узнать, кто прослушивал премьер-министра Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Владимир Кацман спрогнозировал, что весной 2020 года Арсен Аваков может возглавить правительство Украины.

Читайте также: Аваков в 2020 г. может стать премьер-министром — эксперт