Москва, , 15:35 — REGNUM Россия и ЕС должны сообща противостоять дестабилизации на Ближнем Востоке, это показали действия США в Ираке. Такой тезис присутствует в ответах на вопросы СМИ, подготовленных для пресс-конференции и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованных на сайте министерства.

«У России и ЕС неизмеримо больше того, что нас объединяет, нежели разъединяет», — говорится в материале МИД.

Отмечено, что в интересах европейских стран и России — вместе противостоять дестабилизации обстановки в этом регионе. Оттуда исходит целая череда трансграничных угроз и вызовов, это терроризм, нелегальная миграция, организованная преступность и поток наркотиков.

В МИД выразили надежду на прагматичный взгляд ЕС на отношения с Москвой и отказ от контрпродуктивной политики сдерживания РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, к резкому обострению на Ближнем Востоке привел ракетный удар США по району аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

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