Москва, , 15:29 — REGNUM В ситуации с Венесуэлой появились проблески, дающие возможность сдержано надеяться на вероятность урегулирования в стране. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, которые не прозвучали 17 января на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По мнению МИД РФ, граждане Венесуэлы устали от конфронтации и считают, что политики должны заниматься не борьбой друг с другом, а повседневными проблемами страны.

«По нашей оценке, сейчас в Венесуэле забрезжили проблески, дающие основания для сдержанных надежд на движение в сторону урегулирования. Заработал круглый стол национального диалога, постепенно становящийся площадкой согласования сложных внутриполитических сил», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в нем отмечается, что шанс на снижение «градуса противостояния» дает также состоявшаяся ротация руководства оппозиционного правительству Николаса Мадуро парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США в очередной раз выдвинули в отношении Венесуэлы обвинения в связях с ливанской шиитской организацией «Хезболлах».