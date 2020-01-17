Москва, , 15:24 — REGNUM Заявления Германии о том, что российские компетентные ведомства на должном уровне не оказали содействия в расследовании убийства террориста Зелимхана Хангошвили, не соответствует действительности. Такое заявление сегодня, 17 января, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнёрским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что в Германии задолго до убийства Хангошвили знали о нахождении этого «террориста и бандита, на чьих руках кровь сотен невинных людей», на территории ФРГ. Глава МИД РФ добавил, что российские спецслужбы по партнёрским каналам поднимали вопрос о его выдаче, однако взаимопонимания с германской стороной тогда найдено не было.

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Лавров призвал Берлин вернуться к «практическому взаимодействию» по этому вопросу и воздержаться от дальнейшей медийно-пропагандистской и политической эскалации, которые могут еще более осложнить отношениями между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе 2019 года в берлинском районе Моабит. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан гражданин России.

По утверждению источника в российских правоохранительных органах, Хангошвили был связан с боевиком Шамилем Басаевым и причастен к нескольким террористическим актам в России.

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