Москва, , 15:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит 19 января в Берлине международную конференцию по вопросам мирного урегулирования в Ливии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Кремля.

«Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, сообщается, что итоговые договоренности зафиксируют в документе по итогам конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров намерен принять участие в международной конференции по урегулированию в Сирии, которая состоится 19 января в Берлине.