Ташкент, , 15:17 — REGNUM Заместитель мэра Кабула Мохаммед Фозил Шарифи предложил Ташкенту стать городом-побратимом, сообщили 17 января в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента.

Встреча прошла в столице Узбекистана с участием заместителя хокима (мэра) Ташкента Шарофа Рахманова. Стороны обсудили развитие отношений между двумя городами в различных сферах и отметили большой потенциал сотрудничества.

Шарифи выразил заинтересованность в обмене опытом между городами в культурно-гуманитарной сфере. В частности, Кабулу важно получить помощь узбекистанских специалистов в процессе реконструкции исторических объектов.

Отметим, власти Узбекистана оказывают политическую, экономическую и гуманитарную поддержку Афганистану и настаивают на мирном урегулировании афганского конфликта через интеграцию страны на региональном уровне.

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