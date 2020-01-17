Луганск, , 15:22 — REGNUM Призывной возраст на Украине снизили до 18 лет из-за нехватки людей в ВСУ, сообщил 17 января во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Не исключаем, что принятие 16 января этого года закона об изменении на Украине призывного возраста с 20 на 18 лет связан с катастрофически низким уровнем укомплектованности ВСУ личным составом», — рассказал он.

Осадчий рассказал, что украинским силовикам приходится организовывать мобильные группы, которые агитируют боевиков не расторгать действующие контракты ВСУ и заключать новые.

«Особенно остро проблема некомплекта личного состава наблюдается в 72-й и 59-й бригадах, где укомплектованность составляет порядка 33% и 47% соответственно», — добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому призывной возраст в стране снижается с 20 до 18 лет.

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