Луганск, 17 января 2020, 15:22 — REGNUM Призывной возраст на Украине снизили до 18 лет из-за нехватки людей в ВСУ, сообщил 17 января во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий рассказал, что украинским силовикам приходится организовывать мобильные группы, которые агитируют боевиков не расторгать действующие контракты ВСУ и заключать новые.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому призывной возраст в стране снижается с 20 до 18 лет.
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