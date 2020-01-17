Бейрут, , 15:13 — REGNUM Протестующие в Ливане перекрыли несколько главных дорог, связывающих страну со столицей государства городом Бейрут. Об этом 17 января сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, акции протеста вспыхнули на текущей неделе с новой силой, причиной тому стала задержка в формировании нового правительства в стране, которое должно, по надеждам демонстрантов, преодолеть «тяжелое экономическое положение в Ливане».

Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются четыре месяца. Недовольство возникло после того, как власти страны приняли решение о повышении налогов.

Вскоре экономическое недовольство сменилось политическими требованиями, в результате чего правительство страны подало в отставку. Пока не сформировано новое правительство, прежнее продолжает исполнять свои обязанности.

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