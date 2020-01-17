Джакарта, , 15:11 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство страны предложило наследному принцу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммаду бен Заиду Аль Нахайяну инвестировать в индонезийский остров Мори, сообщает Kompas.

«Если вы хотите инвестировать, продолжайте», — отметил президент Индонезии.

Ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан предложил наследному принцу ОАЭ инвестировать в остров Мори в провинции Центральный Сулавеси.

Известно, что наследный принц попросил найти остров в Индонезии с холодным воздухом и прекрасными пляжами, чтобы инвестировать в развитие туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ОАЭ выразили желание инвестировать больше средств в развитие недвижимости, особенно в индонезийской провинции Ачех.

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