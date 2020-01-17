Новосибирск, , 15:08 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что синхротрон СКИФ — сверхзадача, сопоставимая с крупнейшими советскими проектами, а реализация национальной технологической политики — важнейшая составляющая стратегии развития региона. Об этом Травников сказал во время панельной дискуссии XI Гайдаровского форума в Москве.

«В Новосибирской области есть примеры того, как фундаментальные научные разработки находят применение не только на уровне стартапов, но и в качестве инноваций в серьёзных промышленных проектах. Однако нельзя заявлять о том, что в Новосибирской области уже найдено решение главной проблемы современного научно-технологического развития России — проблемы разрыва между исследователями, инноваторами и индустрией. Но опыт различных форматов решения этой проблемы у нас есть, — отметил Травников. — Мы знаем, насколько успешно решали сверхзадачи в Советском Союзе — космический проект, ядерный проект и другие. Сегодня мы все воодушевлены реализацией программы синхротронных исследований и созданием мегасайенс-объекта СКИФ в новосибирском Академгородке. Это действительно — сверхзадача, она заслуживает тех усилий и тех ресурсов, которые выделяются на её решение».

Отметим, федеральный центр выделил на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Новосибирской области более 37 миллиардов рублей. Срок ввода в эксплуатацию объекта — 2024 год. ЦКП СКИФ — один из флагманских проектов программы «Академгородок 2.0».