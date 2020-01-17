Киев, 17 января 2020, 15:08 — REGNUM Правоохранительные органы Украины должны в течение двух недель установить лиц, причастных к прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с правоохранителями, сообщила 17 января пресс-служба президента Украины.
Он также поручил СБУ, МВД, Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуре и другим ведомствам установить, кто из чиновников присутствовал на скандальной встрече:
Зеленский отметил, что встреча, запись которой появилась в интернете, длилась около пяти часов, хотя опубликован только часовой её фрагмент. Кроме того, правоохранители должны разработать меры, которые сделают невозможными подобные инциденты в будущем, добавил президент Украины.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после объявления об отставке премьер-министр Украины поехал на совещание в офис президента.
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