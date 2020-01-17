Киев, , 15:08 — REGNUM Правоохранительные органы Украины должны в течение двух недель установить лиц, причастных к прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с правоохранителями, сообщила 17 января пресс-служба президента Украины.

«Требую, чтобы за две недели как можно быстрее мы с вами получили информацию — кто вёл записи… найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — заявил Зеленский.

Он также поручил СБУ, МВД, Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуре и другим ведомствам установить, кто из чиновников присутствовал на скандальной встрече:

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет».

Зеленский отметил, что встреча, запись которой появилась в интернете, длилась около пяти часов, хотя опубликован только часовой её фрагмент. Кроме того, правоохранители должны разработать меры, которые сделают невозможными подобные инциденты в будущем, добавил президент Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после объявления об отставке премьер-министр Украины поехал на совещание в офис президента.

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