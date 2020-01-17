Москва, 17 января 2020, 15:01 — REGNUM Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном в сфере борьбы с террористическими организациями. Об этом сегодня, 17 января, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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«Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в отношении включения в санкционный перечень Комитета СБ ООН 1267/1989/2253 других региональных «филиалов» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
«Надеемся на продолжение заинтересованной, предметной дискуссии как вокруг этого вопроса, так и по другим направлениям совместных с Вашингтоном шагов по контртеррору в рамках нашего двустороннего диалога с американцами в этой сфере», — добавил российский министр.
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Глава МИД РФ выразил обеспокоенность «возможным перетеканием» в Центральную Азию «ближневосточного» терроризма путём использования территории Афганистана, где ширится зона контроля ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам Лаврова, несмотря на постоянную борьбу, активность террористических организаций по-прежнему представляет серьёзную угрозу и опасность.