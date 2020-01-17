Вильнюс, , 15:00 — REGNUM Оппозиционная парламентская фракция партии Саюдис либералов сегодня, 17 января, призвала изменить Конституцию страны и позволить избираться в парламент лицам, которым исполнился 21 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент возрастной ценз прохода в парламент составляет 25 лет.

«Важные для молодёжи темы очень часто не получают должного внимания здесь, в Сейме. Мы не предлагаем эту норму менять к этим выборам. Мы понимаем, что необходима широкая дискуссия», — заявила на пресс-конференции в парламенте староста фракции Виктория Чмелите-Нельсон.

Она напомнила, что в 16 странах ЕС в настоящий момент возрастной ценз избрания в парламент составляет и вовсе 18 лет, а в Сейме Литвы самому молодому депутату 29 лет.

Выборы в парламент Литвы состоятся осенью 2020 года.