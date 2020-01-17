Москва, , 14:48 — REGNUM Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал действующему председателю правительства Михаилу Мишустину достижения максимальных успехов в выполнении поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию задач.

«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на встрече с Мишустиным.

Медведев добавил, что работа в правительстве «наверное, один из самых сложных видов деятельности и требует максимальной отдачи». Работа всегда «очень критично оценивается людьми», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

После на должность премьер-министра глава государства выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. Накануне, 16 января, Госдума дала согласие Владимиру Путину о назначении Мишустина на пост главы правительства.

Ранее новый премьер-министр заявил, что считает главной задачей правительства реализацию послания Путина Федеральному собранию.

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