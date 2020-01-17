Москва, , 14:46 — REGNUM Предложения по новому составу правительства РФ будут озвучены в ближайшие дни. Поскольку никто не смог предсказать кандидатуру премьер-министра, которую в итоге предложил президент, то и назначение могут быть непредсказуемыми, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя формирование нового правительства РФ.

«Видимо основной костяк правительства сохранится, поскольку он подбирался не прежним премьер-министром, а лично президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому не стоит ждать перемен в руководстве силового блока, внешней политики и финансов.

Большинство вице-премьеров, видимо, также сохранят свои позиции. Поскольку Михаилу Мишустину на должности председателя правительства предстоит, прежде всего, сосредоточиться на нацпроектах.

Темпы их реализации неоправданно затягивается, поэтому основными претендентами на уход из правительства будут отраслевые министры, отвечающие за определенные направления по нацпроектам.

В уязвимой позиции могут оказаться министры здравоохранения, просвещения, культуры, науки и высшего образования, труда и социальной защиты, строительства и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

С большой вероятностью именно на эти должности Михаилу Мишустину удастся провести людей из своей команды», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр России Михаил Мишустин считает главной задачей правительства реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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