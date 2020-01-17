Тегеран, , 14:47 — REGNUM Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в деле о крушении украинского самолета остаются «неясные моменты», об этом 17 января он сообщил во время публичной проповеди в Тегеране.

«В инциденте с самолетом остаются неясные моменты, которые нужно расследовать, чтобы предотвратить аналогичные случаи в будущем», — подчеркнул Рухани, не уточнив о чем идет речь.

Духовный лидер подчеркнул, что гибель гражданского авиарейса стало для него личной трагедией.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января украинский самолет Boeing был уничтожен иранскими системами ПВО, инцидент произошел по трагической случайности. Власти страны признали данный факт.

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