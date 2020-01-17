Новосибирск, , 14:40 — REGNUM Предлагаемые в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию решения нужно рассматривать скорее не в контексте исправления демографической ситуации, а в контексте оказания социальной помощи семьям с детьми. Считает кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)Наталья Овечкина.

Наталья Овечкина НГУЭУ

Эксперт отмечает, что после небольшого улучшения демографической ситуации, вызванного в первую очередь циклическими процессами в динамике рождаемости и отчасти мерами демографической политики, осуществляемой в России с 2007 года, в нашей стране возобновились негативные тенденции. С 2016 года наблюдается естественная убыль населения на фоне, пусть и небольшого, но все же уменьшения смертности. С 2018 года имеет место и абсолютное снижение численности населения, так как миграционный прирост уже не компенсирует превышение числа умерших над числом родившихся.