Новосибирск,
17 января 2020, 14:40 — REGNUM Предлагаемые в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию решения нужно рассматривать скорее не в контексте исправления демографической ситуации, а в контексте оказания социальной помощи семьям с детьми. Считает кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)Наталья Овечкина.
Эксперт отмечает, что после небольшого улучшения демографической ситуации, вызванного в первую очередь циклическими процессами в динамике рождаемости и отчасти мерами демографической политики, осуществляемой в России с 2007 года, в нашей стране возобновились негативные тенденции. С 2016 года наблюдается естественная убыль населения на фоне, пусть и небольшого, но все же уменьшения смертности. С 2018 года имеет место и абсолютное снижение численности населения, так как миграционный прирост уже не компенсирует превышение числа умерших над числом родившихся.
«На этом фоне меры, предложенные Владимиром Путиным в части преодоления демографического кризиса, конечно, не могут не вызывать одобрения. Однако надо понимать, что чисто экономические шаги, как то, введение выплат материнского капитала на рождение первенцев, увеличение суммы материнского капитала по рождению второго и последующих детей и т.д., как показывает практика, в том числе мировая, не способны коренным образом исправить ситуацию в демографии, ведь проблема низкой рождаемости и суженного воспроизводства населения не лежит лишь в материальной плоскости. Это та глобальная проблема, над решением которой бьются правительства всех экономически развитых стран. Экономические меры, как опять же показывает практика, работают на заданный результат только 3−5 лет. Поэтому предлагаемые решения нужно рассматривать скорее не в контексте исправления демографической ситуации, а в контексте оказания социальной помощи семьям с детьми. Что, конечно, не может не вызывать искреннего одобрения. Но, повторюсь еще раз, глобально, на длительную перспективу, эти меры не сработают».
Наталья Овечкина