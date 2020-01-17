Москва, , 14:38 — REGNUM Обстановка в Донбассе на сегодняшний день остаётся сложной и наряжённой. Объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня. Об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи».

При этом российский министр отметил, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко нынешний президент Украины Владимир Зеленский сумел добиться выполнения решений «нормандских» саммитов 2015—2016 гг. по разведению сил на трёх участках линии соприкосновения и письменной фиксации «формулы Штайнмайера».

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Лавров подчеркнул, что преодолеть кризис на Украине можно только «политическими методами посредством прямого диалога Киева, Донецка и Луганска».

«Мы готовы этому содействовать. Россия будет добиваться выполнения всех положений Минских соглашений во всей их полноте и последовательности», — отметил Лавров, добавив, что ключи от всех дверей, ведущих к урегулированию, находятся в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его главная миссия на посту главы государства — прекращение войны в Донбассе, а также возврат Украине людей и территорий.

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