Ташкент, , 14:38 — REGNUM Предложение испанских инвесторов о постройке на территории самаркандского мавзолея Ишратхона XV века раскритиковал эксперт в сфере туризма, краевед Рустам Хусанов 17 января на своей странице в Facebook.

По его словам, власти республики не должны отдавать мавзолей для строительства гостиницы. Эксперт напомнил, что в мавзолее находится склеп, под полом которого находятся останки более 20 человек, потомков Темура по линии Абу Саида.

«В стране, прославляющей высокие моральные ценности, чтящей традиции и ставящей памятники Темуру, отдают мавзолей его правнучки под отель», — пишет Хусанов. Он также призывает задуматься, какой сигнал это событие посылает миру.

Напомним, в январе 2020 года представители испанской компании Paradores выразили заинтересованность в строительстве гостиницы на территории исторических объектов в Узбекистане. Испанские бизнесмены рассматривают два варианта: архитектурный памятник Ишратхона в Самарканде и Тош-сарой в Бухаре.