Москва, , 14:37 — REGNUM Национальные проекты в России запустились неэффективно, считает член комиссии Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о будущем составе российского правительства.

«От конкретных людей зависит очень многое. Полномочия у каждого министра, не говоря уже о вице-премьерах, колоссальные. И достижение целей может идти разными путями — интенсивнее, в обход, открыто, скрытно, эффективно, не очень эффективно. От людей зависит многое. Сегодня нужны люди, которые смогут эффективно выполнять поставленные задачи и намеченные планы, — сказал Веллер. — Ни для кого не секрет, что нацпроекты на сегодняшний день пробуксовывают. Об этом говорят все. И сегодня идёт речь о том, чтобы был такой состав правительства, который эффективно их запустит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв заявил, что неожиданная смена председателя правительства РФ отражает неудовлетворённость президента Владимира Путина ходом реализации национальных проектов.