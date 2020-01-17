Москва, 17 января 2020, 14:37 — REGNUM Национальные проекты в России запустились неэффективно, считает член комиссии Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о будущем составе российского правительства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв заявил, что неожиданная смена председателя правительства РФ отражает неудовлетворённость президента Владимира Путина ходом реализации национальных проектов.