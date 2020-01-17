Палермо, Италия, , 14:40 — REGNUM Североатлантический альянс открыл на итальянском острове Сицилия первую систему беспилотной воздушной разведки альянса (AGS). Трансляцию официальной церемонии открытия осуществляла 17 января пресс-служба НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил на церемонии, что из США на сицилийскую авиабазу Сигонелла прибыли два первых беспилотника RQ-4D Phoenix, предназначенных для наблюдения за поверхностью земли. Еще три таких аппарата прибудут до конца года.

Система, добавил он, позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами — «от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы».

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