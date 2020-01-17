Москва, , 14:31 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести лимит на число мест для партий по итогам выборов в Госдуму.

«Нужно установить лимит: ни одна партия по итогам выборов не может получить более 40% мест», — отметил Жириновский.

Парламент обязательно должен быть коалиционным, уверен депутат.

«Иначе другие поправки об участии депутатов в утверждении всего состава правительства просто не имеют смысла», — рассуждает парламентарий.

Он видит опасность в том, что «если одна партия имеет в Госдуме более 50% мандатов, то она, конечно, утвердит всех министров, потому что это её люди и будут».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин высказал ряд предложений, предполагающий внесение поправок в Конституцию. Создана рабочая группа.