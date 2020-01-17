Джакарта, 17 января 2020, 14:30 — REGNUM Посол США в Индонезии Джозеф Донован встретился с вице-президентом страны Маруф Амином, чтобы попрощаться после завершения срока полномочий, сообщает Kompas.
Джозеф Донован выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества между США и Индонезией.
«У нас была дискуссия на тему отношений между Индонезией и США, конечно, с нетерпением мы ожидаем расширения сотрудничества в будущем», — продолжил посол США.
Стороны также говорили о развитии двусторонних связей в области безопасности и обороны. В беседе Джозеф Донован и Маруф Амин обсудили также искоренение терроризма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Индонезии подчеркнул, что власти полностью поддерживают суверенитет Индонезии, включая Папуа.
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