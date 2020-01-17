Джакарта, , 14:30 — REGNUM Посол США в Индонезии Джозеф Донован встретился с вице-президентом страны Маруф Амином, чтобы попрощаться после завершения срока полномочий, сообщает Kompas.

Джозеф Донован выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества между США и Индонезией.

«У нас была дискуссия на тему отношений между Индонезией и США, конечно, с нетерпением мы ожидаем расширения сотрудничества в будущем», — продолжил посол США.

Стороны также говорили о развитии двусторонних связей в области безопасности и обороны. В беседе Джозеф Донован и Маруф Амин обсудили также искоренение терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Индонезии подчеркнул, что власти полностью поддерживают суверенитет Индонезии, включая Папуа.

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