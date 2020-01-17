Афины , , 14:24 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар согласился подписать на конференции в Берлине соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, при выполнении ряда условий, во время переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Об этом 17 января рассказал журналистам дипломатический источник по итогам переговоров.

«Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», — приводит слова источника РИА Новости.

При этом какие именно условия имеются ввиду, источник не сообщил.

Отметим, ранее командующий ЛНА и глава МИД Греции провели полуторачасовые переговоры, по итогам которых Халифа Хафтар согласился со всеми греческими позициями по мирному урегулированию в Ливии.