Варшава, , 14:21 — REGNUM В четверг, 16 января, городской совет Варшавы проголосовал за присвоение одной из улиц в столице имени президента (мэра) Гданьска Павла Адамовича, убитого 14 января 2019 года. Как сообщает «Польское радио», предложение о присвоении улице имени Адамовича внёс мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

За переименование улицы в честь Адамовича проголосовали 38 депутатов городского совета, голосов против не было, но 17 депутатов от правящей в стране партии «Право и справедливость» (ПиС) просто не приняли участия в голосовании.

Во время обсуждения предложения мэра столицы о наименовании улицы, депутаты от ПиС выражали своё возмущение тем, что улица в Варшаве будет названа именем мэра Гданьска, в то же время в городе нет улицы имени Леха Качиньского, который был мэром Варшавы, а позже — президентом Польши и погиб на этом посту в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

В городском совете Варшавы большинство удерживает оппозиционная «Гражданская платформа», к ней же принадлежит действующий мэр Рафал Тшасковский. Покойный Павел Адамович также был сторонником проевропейской оппозиционной «Гражданской платформы».

Представители правящей партии ПиС выразили своё крайнее возмущение произошедшим. По словам заместителя главы канцелярии президента Польши Павла Мухи, тот факт, что в Варшаве до сих пор нет улицы имени Леха Качиньского, «будоражит общественное мнение». Советник ПиС Мачей Бинковский назвал обоснование решения о наименовании улицы именем Адамовича «набором цитат из Википедии».

Мэр Гданьска Павел Адамович был убит 14 января 2019 года во время своего выступления на праздничном мероприятии на одной из площадей города. Преступник, нанёсший ему несколько ударов ножом, до задержания успел прокричать в микрофон, что был незаконно осуждён, и представители «Гражданской платформы» «пытали его в тюрьме».