Москва, , 14:18 — REGNUM Михаил Мишустин выполнением и даже перевыполнением поставленных перед ним задач на посту руководителя ФНС доказал, что является грамотным управленцем и высококлассным специалистом, считает адвокат, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. Об этом он 17 января заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя назначение нового председателя правительства РФ.

С другой стороны, по его словам, нельзя не понимать, что руководство всей структурой министерств, ведомств и служб исполнительной власти требует других компетенций, так как это колоссальный объем работы.

«После перехода на пост главы правительства Мишустин должен посмотреть на бизнес не с точки зрения собирания налогов, а шире, например, с позиции Минэкономразвития и стоящих перед ним задач. Это должно сделать его позицию более объективной и справедливой в силу того, что перед ним будут стоять другие, более широкие задачи. Соответственно, вряд ли стоит опасаться того, что после такого назначения правительство будет заниматься только собиранием налогов с бизнеса — есть разумные ожидания, что Мишустин в силу вменяемых ему обязанностей будет заниматься не только пробюджетной политикой, но и развитием бизнеса, улучшением инвестиционного климата и так далее», — пояснил Зайцев.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем российского правительства. Ранее он занимал должность главы ФНС.