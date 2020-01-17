Москва, , 14:18 — REGNUM Смена российского правительства является естественной ситуацией, которая знаменует перемены в стране. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 января по итогам встречи со своим преемником Михаилом Мишустиным.

По словам Медведева, отставка одного правительства и приход другого является для любой страны естественным процессом. Так происходит во время перемен, например конституционных, и не является чем-то особенным.

Он призвал прежнее правительство спокойно работать до формирования нового кабинета министров и передать полномочия преемникам «надлежащим образом».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Медведев и Мишустин провели встречу в Доме правительства. Днём ранее Государственная дума утвердила кандидатуру Мишустина на должности председателя правительства.