Киев, , 14:07 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выразил поддержку премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству, сообщил 17 января «Интерфакс-Украина».

Представитель МВФ в Киеве заявил, что деятельность Гончарука позволила укрепить экономику Украины.

«Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов — всё это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста», — заявили в организации.

Напомним, премьер-министр Украины подал в отставку после того, как в интернет утекли записи, якобы сделанные на одном из совещаний правительства. На них человек, чей голос похож на голос Гончарука, сделал ряд нелицеприятных высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины заявил, что его правительство будет работать в штатном режиме, пока президент не примет решение об отставке Гончарука.

Читайте также: Правительство Украины продолжит работать в штатном режиме — Гончарук