Киев, 17 января 2020, 14:07 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выразил поддержку премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству, сообщил 17 января «Интерфакс-Украина».
Представитель МВФ в Киеве заявил, что деятельность Гончарука позволила укрепить экономику Украины.
Напомним, премьер-министр Украины подал в отставку после того, как в интернет утекли записи, якобы сделанные на одном из совещаний правительства. На них человек, чей голос похож на голос Гончарука, сделал ряд нелицеприятных высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины заявил, что его правительство будет работать в штатном режиме, пока президент не примет решение об отставке Гончарука.
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