Пекин, , 14:02 — REGNUM Правительство Китая увеличит число стипендий на обучение для индонезийских граждан в 2020 году до 3000 мест, сообщает Antara.

«Конечно, число квот значительно увеличится по сравнению с 2019 годом», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Пекине.

Помимо 3000 стипендий для бакалавров и аспирантов, в 2020 году власти Китая также предоставят стипендии 600 индонезийским гражданам, которые хотят учиться в профессиональных учебных заведениях, и 1500 индонезийским гражданам, которые хотят принять участие в программах краткосрочных курсов.

Напомним, в 2019 году 820 граждан Индонезии получили стипендии на обучение от правительства Китая, в том числе 380 бакалавров и аспирантов, 440 учеников профессиональных учебных заведений, а также 1100 граждан Индонезии получили стипендии по программе краткосрочных курсов. Китай также отправил 662 тыс. студентов для продолжения обучения в разных странах.