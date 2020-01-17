Вильнюс, , 14:00 — REGNUM Служба специальных расследований Литвы сегодня, 17 января, опубликовало данные своего традиционного исследования об уровне коррупции в стране, согласно которому число взяточников снижается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что в 2019 году давали взятки признались 10% респондентов-жителей опроса, 5% представителей бизнеса и 2% госслужащих. В 2018 году этот показатель составлял 12%, 8% и 4% соответственно.

Социологический опрос провела компания Vilmorus. В сентябре-октябре 2019 года было анонимно опрошено 1001 респондент-жителей, 501 представитель бизнеса и 510 госслужащих.