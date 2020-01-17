Москва, , 14:00 — REGNUM В ходе консультаций Михаила Мишустина с парламентскими фракциями звучали слова поддержки силовому и международному блокам правительства, однако не обошлось без претензий и критики в адрес социального блока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все фракции высказали поддержку силовому блоку и международному блоку. Это оценка парламента независимо от партийной принадлежности. Они работают эффективно», — заявил Володин.

Накануне прошли консультации фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» с Михаилом Мишустиным. Кандидата на пост премьер-министра представлял Володин.

«Независимо от фракционной принадлежности говорили о необходимости роста экономики темпами выше среднемировых — без этого невозможно решить комплекс экономических проблем, бороться с бедностью, повышать уровень благосостояния граждан», — отметил Володин.

В то же время спикер Госдумы указал на то, что парламентарии высказывали претензии в адрес министерств. Так, по его словам, звучали нарекания в адрес работы четырех министерств: Минпросвещения, Минздрава, Минкультуры, Минтруда — «поднимались вопросы коррупционной составляющей в сфере трудовой и социальной защиты».

При этом, говорит Володин, наряду с критикой звучали слова поддержки при назначении в будущее правительство: речь идет о вице-премьерах Татьяне Голиковой, Дмитрии Козаке, Алексее Гордееве, а также главе Минсельхоза Дмитрии Патрушеве.

Кроме того, парламентарии в ходе консультаций отметили эффективную работу вице-премьера, отвечающего за развитие Дальнего Востока — Юрий Трутнев инициирует предложения, направленные на развитие региона, отметил Володин, с приходом Трутнева на эту должность виден рост объема инвестиций, рост числа социальных проектов в регионе.

Однако в ходе консультаций Мишустина с ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский заявил, что Юрий Трутнев не должен быть вице-премьером. На просьбу Володина конкретизировать претензии Жириновский попросил защитить от Трутнева губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, к слову сказать, также принимал участие во встрече.

Володин призвал не увязывать взаимоотношения вице-премьера и губернатора и отношение к Трутневу как вице-премьеру, курирующему регион.

«Трутнев как вице-премьер эффективен», — уверен Володин.