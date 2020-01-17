Вильнюс, , 13:56 — REGNUM Литовский апелляционный суд сегодня, 17 января, оставил в силе приговор на семь лет лишения свободы жителя Клайпеды Романа Шепеля, который в Литве осуждён за шпионаж против России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рассмотрев апелляцию осуждённого, суд пришёл к заключению о правомерности прежнего приговора в отношении бывшего моряка. Решение может быть оспорено в Верховном суде. Шепель содержится под стражей с декабря 2017 года.

Шешеля обвиняли в том, что он передавал российским спецслужбам информацию о порте Клайпеды, инфраструктуре СПГ-терминала Klaipedos nafta, прибывающих судах НАТО, выгрузке военной техники, которая в открытую следовала через Клайпеду на полигоны для дальнейших учений.

Роман Шешель своей вины не признаёт. Обвинение не скрывало, что речь идёт о данных из открытых источников, но на вине настаивало из-за якобы имеющихся доказательств, что они собирались целенаправленно для представителей российских спецслужб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это первое подобное дело в Литве, где речь не идёт о секретной информации, а об открытой: инфраструктура порта Клайпеды, информация о терминале сжиженного газа, его фотографии, выполненные из открытых мест, информация в СМИ, интернете и других открытых источниках, передвижение бронетехники НАТО по улицам города и так далее. Всё это, по версии прокуратуры, подозреваемый собирал, классифицировал и передавал российским спецслужбам за вознаграждение.

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