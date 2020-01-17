Подгорица, , 13:54 — REGNUM Во многих городах Черногории, как на севере, так и на побережье священники Сербской православной церкви и прихожане продолжают акции протеста, связанные с принятием закона о свободе вероисповедания.

Богослужения, а затем протестные шествия 16 января вечером прошли в Баре, Тивате, Херцег Нови, Жабляке, Плужине, Плевле, Мойковце, Никшиче, Белом Поле, а таже в ряде маленьких деревень. В городах обычно численность протестующих составляет около тысячи человек. Самые многочисленные шествия происходят в Никшиче — городе, к которому относится самая знаменитая оспариваемая святыня — монастырь Острог.

В каждом городе духовенство и верующие определили несколько дней в неделю, когда они после богослужений выходят на протестные шествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президент Черногории Мило Джуканович подписал принятый парламентом закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты сторонников СПЦ в стране. Он предполагает конфискацию у Сербской православной церкви собственности, построенной до 1 декабря 1918 года, если у нее нет подтвержденных прав. Священники и прихожане боятся, что такие святыни, как Цетинский монастырь или монастырь Острог могут быть переданы государством неканонической черногорской православной церкви.

Напомним, что 16 января глава МИД Черногории заявил, что власть готова к диалогу со всеми общинами, отметив, что только СПЦ выражает явное недовольство законом, «одобренным Венецианской комиссией».

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