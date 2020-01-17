Рига, , 14:01 — REGNUM Заявление с требованием к России признать факт «оккупации» Латвии в период существования СССР принял 16 января высший законодательный орган Латвии — однопалатный Сейм. Об этом сообщает 17 января Deutsche Welle.

Документ «К 80-летию оккупации Латвийской Республики» подготовила правоцентристская партия «Новое единство». Он подписан председателем сейма Инарой Мурниеце.

Отмечается, что депутаты сейчас требуют от России — правопреемницы бывшего СССР — признать «факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма».

Авторы документа полагают, что после разгрома гитлеровской Германии Латвию вновь оккупировали, на этот раз СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет сейма Польши по внешней политике также готовит законопроект, направленный на то, чтобы Российская Федерация «не переиначивала историю».

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