Киев, , 13:54 — REGNUM Разгон антиукраинского правительства Гончарука — это первоочередной вопрос национальной безопасности, заявил 17 января украинский эксперт Максим Гольдарб, комментируя возможную отставку главы правительства.

Эксперт подводит итоги, что успело сделать за свою короткую каденцию (с конца августа 2019 года) нынешнее правительство Украины.

«1) Ускорило разорение государственной казны;

2) усилило давление на отечественный бизнес;

3) не защитило людей и не собирается это делать от завышенных тарифов и цен на газ;

4) искусственно ограничило количество бедных семей в их праве на субсидии;

5) безосновательно увеличило долги страны и процентное бремя по ним;

6) ухудшило ситуацию с экспортом нашей продукции с добавочной стоимостью;

7) является исключительно ставленником интересов иностранного спекулятивного капитала;

8) не стесняясь, признаётся в собственной абсолютной некомпетентности, внося ещё больший бардак в существующее положение вещей;

9) откровенно лжёт и людям, и президенту, проводя предварительные блиц-тренинги в кабинете премьера;

10) без стеснений обжирает собственный беднеющий на глазах народ, назначая себе непосильные для бюджета зарплаты и премии;

11) абсолютно бездейственно и некомпетентно в вопросах спасения и защиты жизни украинцев».

Эксперт призывает президента Зеленского не мешкая уволить всё правительство Гончарука, иначе политические последствия коснутся и его лично.

«Иначе они и их хозяева разгонят вас, угробят Украину и всех нас. Если вы этого не сделаете — вы, назначивший это негодное правительство, то становитесь соучастником», — резюмировал Гольдарб.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Гончарук подал заявление об отставке и утверждает, что оно оформлено в соответствии с Конституцией — «написано на имя главы Верховной рады, а у президента есть право внести его в парламент в любой момент». Вместе с тем, по его словам, нынешнее правительство продолжит свою работу в штатном режиме до того, как Зеленский «примет политическое решение». Формально у кабмина Гончарука есть иммунитет от отставки до сентября 2020 года.