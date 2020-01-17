Москва, , 14:23 — REGNUM Российской стороне пока не ясна позиция США по будущему контролю над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя в опубликованном 17 января интервью РИА Новости переговоры в Вене по стратегической безопасности.

Он отметил, что консультации были сложными, но обе стороны были заинтересованы в решении вопроса и дальнейшем диалоге. Вместе с тем у России по-прежнему отсутствует понимание, в каком направлении движется «концептуальная мысль в Вашингтоне», касающаяся контроля над вооружениями в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-американские переговоры по вопросам стратегической стабильности состоялись в столице Австрии 16 января.

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