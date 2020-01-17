Москва, , 13:43 — REGNUM Социальная политика РФ, озвученная президентом России Владимиром Путиным, стала вызовом для Украины, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко объявил, что инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в послании к Федеральному собранию, представляют угрозу для Украины.

«Путин призвал закрепить в Конституции обязательное повышение пенсий, их индексацию. Конечно, для Украины это страшное дело. Чистая агрессия против неё, — иронично заметил депутат. — Материнский капитал, социальные выплаты — то есть социальная политика, направленная внутрь страны и которая сделает нашу страну более привлекательной, сильной. Конечно, для Украины это страшный вызов и агрессия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в послании к Федеральному собранию, представляют угрозу для Украины.

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