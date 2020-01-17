Бишкек, , 13:43 — REGNUM Дело Азимжана Аскарова, осужденного в Киргизии на пожизненное заключение, будет рассморено в Верховному суде республики. Об этом заявил адвокат Валерьян Вахтов, сообщает 17 января издание Kaktus.media.

По его словам, Аскаров направил заявление в Верховный суд Киргизии о пересмотре приговора суда. В обращении говорится, что осужденный не согласен с приговором Чуйского областного суда.

По словам адвоката, в заявлении указывается, что суд не выполнил рекомендации комитета ООН по правам человек. Вахтов добавил, что дело уже находится в Верховном суде.

Напомним, Азимжан Аскаров осужден на пожизненное заключение за организацию беспорядков, разжигание межнациональной вражды и убийство милиционера Мыктыбека Сулайманова, который был сожжен заживо после июньских событий 2010 года. В 2016 году комитет ООН по правам человека потребовал от властей Киргизии оправдать Аскарова.

Читайте также: «Визит Меркель в Киргизию не связан с судом по делу Азимжана Аскарова»