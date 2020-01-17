Тегеран, , 13:44 — REGNUM Трагедия со случайно сбитым лайнером Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» враги Ирана будут использовать для того, чтобы бросить тень на «мученическую смерть командиров иранского сопротивления». Об этом 17 января заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы, впервые лично проведённой им за восемь последних лет.

«Ужасная трагедия с украинским самолетом искренне опечалила народ Ирана, но враги при помощи этого трагического инцидента пытаются бросить тень на мученическую смерть командиров (исламского — ред.) Сопротивления», — приводит слова Хаменеи агентство Mehr.

Также духовный лидер Ирана подчеркнул, что трагический случай с украинским Boeing не должен затмить гибель командующего спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани.

Кроме этого, аятолла Хаменеи указал, что враги Ирана будут пытаться, пользуясь трагедией с самолетом, уничтожить репутацию Ирана, однако, по его мнению, их ждёт неудача. При этом иранский духовный лидер выразил свои соболезнования родственникам погибших и ещё раз выступил с призывом к иранским властям расследовать причины произошедшей трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что трагическое происшествие с украинским самолётом в Иране сигнализирует о необходимости деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке.