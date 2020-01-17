Киев, , 13:41 — REGNUM Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко уволен с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сообщил 17 января телеканал 112.ua.

Решение поддержали 317 депутатов парламента. Преемником Яременко стал член комитета от фракции «Слуга народа» Александр Мережко.

Напомним, журналисты зафиксировали переписку Яременко с женщинами лёгкого поведения прямо во время заседания Верховной рады. Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал скандал, чтобы привлечь внимание к «шпионажу» журналистов за депутатами, а позже признал свою вину и принёс извинения.

Позже оказалось, что Яременко извинился, по совету пранкера Джокера, который переписывался с ним под видом генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление об отставке написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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