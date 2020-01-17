Киев, , 13:37 — REGNUM Всех можно поздравить, что украинский внутриполитический кризис начался в очень удачный момент, заявил сегодня, 17 января, украинский политический эксперт и журналист Максим Кухар.

Эксперт объясняет, что в чем везение для Украины:

«В РФ сейчас тоже кризис во власти — а значит враг не сможет в полной мере воспользоваться нашими неприятностями».

Он также отмечает, что по итогам первых дней кризиса мало кто сомневается в подлинности записей прослушки премьера Гончарука.

«Судя по делам Гончарука за полугодие — очень похоже что он именно на таком уровне и разговаривает, и мыслит», — подчеркнул политолог.

Кухар констатирует, что уже состоялось «всесторонне идеологическое банкротство правительства Гончарука», и по дальнейшему развитию событий можно увидеть «превратился ли глава 95-го квартала в президента или продолжает быть начальником творческого коллектива».

ИА REGNUM напоминает, что по итогам скандала с публикацией прослушки сегодня, 17 января, премьер-министрАлексей Гончарукнаписал заявление об отставке и подал его президенту (хотя формально главу правительства назначает и снимает Рада).

Гончарук пояснил, что сделал этот шаг, «чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту». По его словам, заявление об отставке передано президенту с правом внесения в парламент.

Премьер, вместе с тем, считает, что исполнительная власть под его руководством за четыре месяца проделала «большую работу, обеспечив серьезный фундамент для развития страны».