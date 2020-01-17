Новосибирск, , 13:35 — REGNUM Учеников начальных классов Новосибирской области досрочно обеспечат бесплатными горячими обедами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отметил, что с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены все ученики с первого по четвёртый класс в тех регионах и школах, где существует техническая готовность, и не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах страны.

«Новосибирские ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим качественным школьным питанием раньше 1 сентября 2023 года. Губернатор Андрей Травников поручил правительству региона, всем муниципалитетам в кратчайшие сроки проанализировать потребность новосибирских учебных учреждений как в финансовом, так и в материально-техническом обеспечении для реализации инициативы, озвученной президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января», — уточнили в областной администрации.

Как отметил сам глава региона, потребуются ресурсы на приведение в соответствие материально-технической базы.

«Если в Новосибирске, наверное, такой потребности нет, то в сельских школах нам придется думать над созданием пищеблоков или других форм обеспечения горячим питанием. Сроки поставлены жесткие, потому что с первого сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь, — подчеркнул Транвиков. — Это будет обязательно сделано. И даже в отношении тех школ, где сегодня технической готовности нет — это в основном малокомплектные сельские школы — мы не будем ждать установленного срока 1 сентября 2023 года. Постараемся это сделать намного раньше».