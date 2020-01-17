Масеру, , 13:36 — REGNUM Южноафриканский политик Джефф Радеб был направлен в Лесото, чтобы попытаться помочь разрешить политический кризис в стране, который был спровоцирован обвинениями, выдвинутыми против премьер-министра Томаса Табане. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в отношении Табане было начато расследование по факту причастности к убийству его бывшей жены. Как отмечают репортеры, Липолело Табане была застрелена в 2017 году, за два дня до инаугурации Табане.

Полиция также выдала ордер на арест первой леди Лесото, Мезайи Табане, которая разыскивается для допроса в связи с убийством бывшей жены премьер-министра, но, как сообщается, скрывается.

В связи с предъявленными обвинениями и руководство правящей партии Лесото, и лидеры оппозиции призвали премьер-министра уйти в отставку.