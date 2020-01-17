Джакарта, , 13:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о причинах выбора ряда иностранных деятелей в руководящий совет по развитию новой столицы государства, сообщает Kompas.

По словам главы государства, при участии ряда деятелей из-за рубежа Индонезия может завоевать доверие международного мира.

«То, что мы хотим построить, — это доверие», — заявил Джоко Видодо в Джакарте.

Издание отмечает, что Джоко Видодо попросил наследного принца Абу-Даби войти в состав руководящего совета по развитию новой столицы. Кроме того, в состав совета вошли глава Softbank Масаеши Сон и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Президент Индонезии заявил, что, благодаря иностранным деятелям, многие страны будут заинтересованы в инвестициях в развитие новой столицы Индонезии на Калимантане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что бюджет, который правительство должно потратить на строительство новой столицы государства, не будет превышать 7,3 млрд долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии намерены потратить на строительство столицы $7,3 млрд