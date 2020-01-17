Киев, 17 января 2020, 13:29 — REGNUM Украина потребует документального признания Ираном вины за сбитый самолёт «Международных авиалиний Украины», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, сообщило 17 января информационное агентство «УНН».
По его словам, Украина намерена также зафиксировать вину Ирана, а также его обязательства в ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что в Лондоне на встрече министров иностранных дел пяти стран был создан механизм, который позволит привлечь руководство Ирана к ответственности за сбитый лайнер.
Читайте также: На Украину прибудет специальный представитель Ирана — Пристайко