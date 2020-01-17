Киев, , 13:29 — REGNUM Украина потребует документального признания Ираном вины за сбитый самолёт «Международных авиалиний Украины», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, сообщило 17 января информационное агентство «УНН».

"Не раз были случаи, когда заявление, которое было сделано публично, потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне, документом», — сказал он.

По его словам, Украина намерена также зафиксировать вину Ирана, а также его обязательства в ООН.

«Без фиксации этого момента мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороной, которое сейчас держится, фактически, на слове, на политическом заявлении лидера Ирана», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что в Лондоне на встрече министров иностранных дел пяти стран был создан механизм, который позволит привлечь руководство Ирана к ответственности за сбитый лайнер.

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