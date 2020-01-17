Киев, , 13:25 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук убежден, что нынешнее украинское правительство вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком заслужили отставку. Однако, уверен парламентарий, ее не будет.

С таким заявлением оппозиционный политик выступил сегодня, 17 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя написание Гончаруком заявление об отставке, парламентарий подчеркнул, что на самом деле в соответствии со статьей 115 Конституции Украины премьер-министр может подать заявление об отставке только Верховной Раде, а не президенту.

Именно поэтому, подчеркнул оппозиционный политик, подобные действия можно расценивать как дешевый пиар-ход, который ничего общего с уходом с поста премьера не имеет.

«Гончарук подал президенту заявление об отставке с правом внесения в парламент. Но такое заявление в соответствии со статьей 115 Конституции Украины премьер-министр может подать только Верховной Раде, а не президенту. В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра. Правительство и Гончарук заслужили отставку. Но ее, к сожалению, не будет», — отметил Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что Гончарук заявил — он написал заявление и передал его Зеленскому, чтобы «убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту». Написанию заявления предшествовала публикация прослушки совещаний Гончарука с чиновниками экономического блока, в ходе которой премьер не слишком уважительно отозвался о президенте.

До этого народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук ранее заявлял, что нынешнее правительство во главе с Алексеем Гончаруком — это команда дилетантов, которая не способна принимать нужные для страны решения.

Формально нынешнее правительство Украины имеет иммунитет от отставки до сентября 2020 года, и может сложить полномочия только по собственному желанию.