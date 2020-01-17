Душанбе, , 13:24 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует принять участие в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 17 января издание Asia-Plus со ссылкой на правительство республики.

Отмечается, что Рахмон примет участие во встрече глав государств — участников СНГ 8 мая в Москве. По словам пресс-секретаря министерства обороны Таджикистана Орифа Нозимиёна, в параде Победы примут участие рота солдат и офицеров Вооруженных сил республики.

В сводную роту включены представители сухопутных, мобильных войск, войск ВВС и ПВО. Вторая сводная рота минобороны Таджикистана примет участие в параде в Екатеринбурге.

Напомним, 9 января командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин заявил, что в Екатеринбурге военнослужащие четырех государств впервые примут участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020 года в параде будут задействованы военнослужащие Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.