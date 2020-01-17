Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Предложенные президентом поправки в Конституцию России будут способствовать укреплению власти Владимира Путина и после истечения его президентского срока в 2024 году. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляющие оппозиционную часть депутатского корпуса.

Законадательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, среди прочего, Владимир Путин предложил закрепить в Конституции роль и статус Государственного совета, а также расширить полномочия Государственной думы в процессе утверждения премьер-министра и персонального состава правительства.

«Я вообще не считаю, что данные изменения усилят парламент. Фактически это такие иллюзорные попытки, которые принципиально ничего не изменят, — считает руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ольга Ходунова. — Важно, будет ли вектор развития страны либеральным или более демократически левым. Пока он остается либеральным. А усиление Госсовета, если его возглавит Путин, — это усиление личной власти Путина».

Аналогичной точки зрения придерживается представитель фракции «Партии роста» в Заксобрании Максим Резник.

«Предложенные поправки — это «туркменбашизация» российской политической системы, перераспределение полномочий в интересах одного человека. Никакого отношения к интересам родины это не имеет, для существа дела также не важно, кто возглавит правительство — Мишустин или Капустин. Это перераспределение власти внутри властной элиты. Заборы между земщиной и опричниной будут выше, а охранник — злее», — полагает Резник.

Он также предположил, что выборы Государственной думы, которые должны состояться в 2021 году, могут быть перенесены на более ранний срок.

«Главное — уходить от реальной власти Владимир Владимирович Путин не намерен. Что и так было ясно», — сделал свои выводы из предложенных в Послании президента поправок депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский.

В этой связи он также раскритиковал предложенное президентом всенародное голосование по поправкам в Конституцию исключительно пакетом, а не по каждой в отдельности.

«Уже анонсированное исключительно «пакетное» якобы всенародное голосование по поправкам к Конституции — чудовищная профанация. Это как в «нагрузку» к дефицитным растворимому кофе или тушенке в советские времена давали заплесневелые макароны или брикеты пшенной каши. А если гражданин с чем-то согласен, а с чем-то — категорически нет? Поддерживает увеличение МРОТ, но не хочет «в нагрузку» к этому вечного Путина на троне-трансформере? Это не голосование. И это не определение реальной воли граждан. Это намеренное манипулирование и искажение общественного мнения», — убежден оппозиционный парламентарий.

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Напомним, 15 января, президент России в своем послании Федеральному собранию объявил о начале конституционной реформы. Эта реформа предполагает усиление роли Государственной думы, которая теперь будет формировать правительство России. Эти и другие изменения требуют поправок в Основной закон страны. При этом Владимир Путин подчеркнул, что первые две статьи Конституции меняться не будут.