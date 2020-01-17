Подгорица, , 13:21 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович 23 января примет участие наряду с другими лидерами государств в Пятый Всемирный форуме памяти Холокоста в Израиле. Форум посвящен 75-летию освобождения от фашистов концлагеря Аушвиц-Биркенау городе Освенцим (Польша).

Мероприятия пройдут в Иерусалиме в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем.

Ожидается, что представители власти более 40 государств примут участие в форуме. Из стран региона Западных Балкан помимо Джукановича приедут представители Сербии, Македонии, Хорватии, Словении, Албании, Боснии и Герцеговины.

Россию на форуме представит президент Владимир Путин.