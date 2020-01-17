Варшава, , 13:18 — REGNUM Освободившая Варшаву от оккупации Красная армия «не принесла полякам свободы», заявило 17 января министерство иностранных дел Польши.

В министерстве заявили, что «уважают кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам».

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Польши Варшава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной армии силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

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